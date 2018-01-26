В Курортном районе мужчина ножом ударил жену и дочь

Сегодня ночью, около двух часов в квартире дома 11 на набережной реки Сестры города Сестрорецка, 37-летний неработающий хозяин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры ножом ударил в грудь и живот свою 36-летнюю жену и в грудь ударил ножом 16-летнюю дочь. Мужчина задержан сотрудниками районной полиции на месте происшествия по сообщению граждан. Пострадавшие в тяжелом состоянии госпитализированы.

У мужчины также зафиксированы ранения, он госпитализирован.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.