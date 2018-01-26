В Петроградском районе ограбили коммерческую фирму

Минувшим вечером около 20.30 четверо неизвестных злоумышленников вошли в помещение коммерческой организации на улице Куйбышева, 15, и, угрожая предметом, похожим на пистолет, из аэрозольного баллончика распыли неустановленную жидкость в лицо и руками избили 25-летнего финансового директора. Также злоумышленники совершили хищение сумки с 150 тысячами рублей, предназначенными для выплаты зарплаты сотрудникам этого предприятия, и с места происшествия скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей нападавших и их задержание.