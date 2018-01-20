На Васильевском острове минрант отобралсумку с деньгами у соплеменника

Вчера в полицию обратился 39-летний уроженец одной из среднеазиатских республик с заявлением о том, что накануне около десяти часов вечера у дома 31 по Уральской улице малознакомый гражданин, избив руками, открыто похитил у него сумку, в которой находились 25 тысяч рублей и документы, после чего с места происшествия скрылся.

Потерпевший с многочисленными телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован в Александровскую больницу.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержан 31-летний соотечественник потерпевшего, который изобличен в совершении указанного преступления. Похищенное частично изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.