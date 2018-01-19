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Во Фрунзенском районе столкнулись 7 автомашин

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80
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
ПитерТВ
Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Столкнулись 7 машин, пострадавших увозят на скорой

На юге Петербурга произошло массовое ДТП, есть пострадавшие. Канал Piter.TV публикует первое видео с места ЧП, а также подробности случившегося.

Авария произошла в районе 12.30 на перекрестке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. По разным данным, здесь столкнулись от 6 до 8 автомобилей. На видео, которое Piter.TV прислали очевидцы происшествия, можно насчитать 5 машин у разделителя и еще 2 машины посередине перекрестка. Основная группа автомобилей из 5 иномарок стоит "в форме солнышка" и закрывает сразу 2 полосы по Дунайскому проспекту.

Уже известно, что в ДТП серьезные травмы получили не менее 2 человек. По данным Piter.TV, скорая помощь увезла на носилках мужчину и молодую девушку. Состояние петербурженки вызвало наибольшие опасения у очевидцев.
Источник: ПитерТВ
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