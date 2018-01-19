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В Калининском районе мужчина более двух лет насиловал дочь

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Калининском районе женщина заявила в полиции о том, что её муж насилует их дочь

Накунуне в полицию Калининского района Петербурга обратилась 38-летняя гражданка с  заявлением о том, что в период с января по декабрь 2010 года и в период с августа 2012 по декабрь 2013 года, ее 36-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении их 17-летней дочери.

Сотрудниками УМВД России по Калининскому району подозреваемый был задержан по месту жительства.

Следственным отделом Калининского района СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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