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В центре Петербурга иномарка сбила школьницу

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
На Невском проспекте Петербурга иномарка сбила 12-летнюю девочку

Минувшим вечером около 18 часов, у дома 115 по Невскому проспекту в Петербурге произошло ДТП в котором пострадал подросток. 12-летняя учащаяся Академии русского балета имени А.Я. Вагановой была сбита автомобилем Toyota Corolla. За рулем иномарки находился 60-летний петербуржец, машина двигалась по главной магистрали Северной столицы от Полтавской улицы в сторону Перекупного переулка.

Девочка, гражданка Казахстара, с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом тазобедренного сустава в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

 
Источник: Конкретно.ру
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