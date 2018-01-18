В центре Петербурга иномарка сбила школьницу

Минувшим вечером около 18 часов, у дома 115 по Невскому проспекту в Петербурге произошло ДТП в котором пострадал подросток. 12-летняя учащаяся Академии русского балета имени А.Я. Вагановой была сбита автомобилем Toyota Corolla. За рулем иномарки находился 60-летний петербуржец, машина двигалась по главной магистрали Северной столицы от Полтавской улицы в сторону Перекупного переулка.

Девочка, гражданка Казахстара, с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом тазобедренного сустава в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.