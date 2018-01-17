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» » В Ленобласти задержаны сотрудники ДПС за мошенничество

В Ленобласти задержаны сотрудники ДПС за мошенничество

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Вести.ру
В Лужском районе Ленобласти сотрудники ДПС подозреваются в мошенничестве в крупном размере.

В ноябре 2017 года двое неустановленных сотрудников ДПС, находясь у дома по улице Большой Инженерной в Луге Ленинградской области, при исполнении служебных обязанностей, потребовали и получили денежные средства в сумме 300 тысяч рублей за недоставление в дежурную часть ОМВД России по Лужскому району и последующее привлечение к уголовной ответственности гражданина за, якобы, хранение наркотических средств.

По данному факту следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 УПК РФ задержаны двое сотрудников ДПС.

В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего. В случае подтверждения вины, сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям, и понесут наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Их непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
Источник: ГУ МВД
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