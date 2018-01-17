В Петербурге задержали «мигрант-карманник»

В минувший понедельник около 20:30 часов в сетевом кафе на набережной канала Грибоедова, 18-20, неизвестный злоумышленник совершил кражу 26 тысяч рублей из кармана куртки 27-летнего посетителя. Однако вора задержали сотрудникм отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России на месте происшествия.

Задержанным оказался 26-летний неработающий гражданин закавказского государства, находящийся без регистрации в нашем городе.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.