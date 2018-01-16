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» » В Московском районе ограблен пункт выдачи интернет-заказов

В Московском районе ограблен пункт выдачи интернет-заказов

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Московском районе Петербурга неизвестный под угрозой пистолета, похитил выручку из кассы в пункте выдачи интернет-заказов

Накануне вечером в 20.45 неизвестный злоумышленник в медицинской маске вошел в пункт выдачи интернет-заказов магазина на Бассейной улице, 45, где из предмета, похожего на пистолет, выстрелил в воздух. После этого, угрожая 27-летнему продавцу, злоумышленник похитил из кассового аппарата 35 тысяч рублей выручки и с места происшествия скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание предполагаемого преступника.
Источник: ГУ МВД
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