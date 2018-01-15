Деньги забрали, а порчу не сняли

Вчера в полицию Кировского района Санкт-Петербурга обратилась 78-летняя местная жительница с заявлением о том, что в минувшую субботу около часа дня к ней в квартиру на проспекте Ветеранов пришла неизвестная женщина, на вид 40-45 лет, в пальто и вязаной шапке. Злоумышленница под предлогом снятия порчи завладела 130 тысячами рублей пенсионерки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего и проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание предполагаемой злоумышленницы.