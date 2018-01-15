В Ленобласти в ДТП погибли трое несовершеннолетних

В Приозерском районе Ленинградской области минувшим воскресеньем в 04:30 утра на 112 км автодороги «Санкт-Петербург – Сортавала – Петрозаводск» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Volkswagen Passat вылетел в кювет и врезался в дерево.

Управлял иномаркой 16-летний первокурсник колледжа города Приозерска, не имевший водительских прав. Автомобиль принадлежит его отцу. Юноша погиб.

Вместе с ним от полученных травм на месте происшествия скончались два пассажира – 16-летний десятиклассник средней школы поселка Отрадное Приозерского района и 15-летняя ученица 9-го класса школы №4 Приозерска.

По факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).