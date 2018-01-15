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» » В Ленобласти задержан насильник

В Ленобласти задержан насильник

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Во Всеволожском районе Ленобласти задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней

Минувшим воскресеньем в полицию Всеволожского района Ленинградской области обратилась 35-летняя женщина с заявлением о том, что тем же днем в квартире дома в поселке имени Свердлова-2 неизвестный изнасиловал ее 17-летнюю дочь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 25-летний гражданин среднеазиатского государства.

Следственным отделом Всеволожского района СУ СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район изнасилование
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