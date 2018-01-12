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ДТП с участием маршрутке в Петербурге

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
google.com
На улице Софийской произошло столкновение маршрутки с грузовиком, пострадали 11 человек

Одиннадцать человек пострадали при столкновении маршрутки с грузовиком на востоке Петербурга, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"Около 14.30 в Колпинском районе Санкт-Петербурга на пересечении Колпинского шоссе и Софийской улицы, в результате столкновения маршрутного транспортного средства и грузового транспортного средства пострадали 11 человек", — говорится в сообщении.

Два человека: водитель автобуса и пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии.

Причины и обстоятельства ДТП уточняются, проводится проверка.

 
Источник: РИА Новости
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