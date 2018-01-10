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В Петербурге легковушка въехала в трамвай

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82
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
Piter.tv
В сети появилось видео с места ДТП на проспекте Художников

В Санкт-Петербурге 10 января на проспекте Художников произошло ДТП с участием легковушки и трамвая. ЧП случилось между 12 и 13 часами дня.

По словам очевидцев случившегося происшествия, автомобиль "Мазда" въехал в трамвай и задел его "по касательной на невысокой скорости". Также свидетели уточняют, что пострадавших в результате аварии, к счастью, не оказалось. Транспортные средства остановились на оживленном перекрестке и мешают движению других автомобилей. Впрочем, серьезных пробок в зоне аварии не наблюдается.
Источник: Piter.tv
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