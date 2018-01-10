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В Ленобласти на пожаре погибла женщина

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В поселке Петровское Приозерского района Ленобласти в сгоревшей двухкомнатной квартире обнаружен труп женщины

Вчера вечером в 18:23 часов в дежурную часть МЧС поступило сообщение о горящем доме в поселке Петровское Приозерского района Ленинградской области.

После ликвидации пожара, в сгоревшей двухкомнатной квартире на Шоссейной улице был обнаружен труп 62-летней женщины.

Из огня спасся ее 63-летний супруг, которого доставили в больницу. По свидетельству односельчан, погорельцы злоупотребляли спиртными напитками, вели антиобщественный образ жизни.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала несиправность электропроводки.
Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район пожар обнаружение трупа
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