В Ленобласти на пожаре погибла женщина

Вчера вечером в 18:23 часов в дежурную часть МЧС поступило сообщение о горящем доме в поселке Петровское Приозерского района Ленинградской области.

После ликвидации пожара, в сгоревшей двухкомнатной квартире на Шоссейной улице был обнаружен труп 62-летней женщины.

Из огня спасся ее 63-летний супруг, которого доставили в больницу. По свидетельству односельчан, погорельцы злоупотребляли спиртными напитками, вели антиобщественный образ жизни.

Причиной пожара, по предварительным данным, стала несиправность электропроводки.