Разбойное нападение на микрофинансовую организацию в Ленобласти

В минувший вторник в 11.20 в городе Бокситогорске Ленинградской области неизвестный преступник в маске ворвался в помещение микрофинансовой организации на улице Павлова, где угрожая ножом женщине-менеджеру, совершил хищение 9,4 тысяч рублей и банковской карты.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по «горячим» следам нарядом районной полиции задержан 22-летний неработающий местный житель по приметам, которые сообщили потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.