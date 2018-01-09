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В Курортном районе задержаны автоугонщики

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
time56.ru
Полицейские Курортного района Петербурга задержали подозреваемых кражах иномарок среднего класса

21 декабря 2017 года в Сестрорецке неизвестные злоумышленники пытались угнать автомобиль «Хундай Солярис», припаркованный у дома 3 на проспекте Володарского, и еще одну аналогичную иномарку на Приморском шоссе от дома 284.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска районного ОМВД задержали двух мужчин и женщину, в возрасте от 28 до 37 лет.

По месту жительства задержанных обнаружены и изъяты технические средства и приспособления для вскрытия дверей и приведения в движение автомобилей. Кроме того, в гаражах, арендуемых одним из задержанных на Волхонском шоссе обнаружены машины «Хундай Солярис» и «Киа Рио», находящиеся в розыске.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Один из подозреваемых задержан на основании статьи 91 УПК РФ, двое отпущены под подписку о невыезде.
Источник: ГУ МВД
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