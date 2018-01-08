Разбойное нападение на такси в Красном Селе

7 января 2018 в полицию Красносельского района Петербурга поступило заявление от 44-летнего водителя такси о том, что у дома по улице Освобождения в Красном Селе неизвестный злоумышленник подошел к нему и, угрожая предметом похожим на ружье, потребовал от него денежные средства. Водитель с места происшествия успел скрыться.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершенном преступлении задержан 31-летний гражданин сопредельного государства, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.