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» » Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления

Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Объединенная пресс-служба судов Петербурга
Организатор взрыва в петербургском супермаркете Дмитрий Лукьяненко во время допроса рассказал о мотивах преступления

Дмитрий Лукьяненко признался, что пошел на это из-за ненависти к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал, рассказала РИА Новости представитель СК Светлана Петренко.

Следователям также удалось выяснить, что мужчина сам изготовил и заложил взрывное устройство. Неподалеку от места взрыва он спрятал две флешки с информацией о причинах, побудивших его пойти на это.

Подтвердить причастность Лукьяненко к преступлению удалось при помощи экспертиз, в том числе генетической. Он также сознался в содеянном на допросе.
Теперь следствию предстоит установить степень его вменяемости.

"Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты", — заключила Петренко.
Источник: РИА Новости
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