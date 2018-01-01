Организатор взрыва в супермаркете рассказал о мотивах преступления

Дмитрий Лукьяненко признался, что пошел на это из-за ненависти к организаторам психологических тренингов, которые ранее посещал, рассказала РИА Новости представитель СК Светлана Петренко.

Следователям также удалось выяснить, что мужчина сам изготовил и заложил взрывное устройство. Неподалеку от места взрыва он спрятал две флешки с информацией о причинах, побудивших его пойти на это.

Подтвердить причастность Лукьяненко к преступлению удалось при помощи экспертиз, в том числе генетической. Он также сознался в содеянном на допросе.

Теперь следствию предстоит установить степень его вменяемости.



"Экспертиза предусматривает исследование психического состояния не только в момент совершения преступления, но и за продолжительный предшествующий период, благодаря чему возможно установить все повлиявшие на здоровье обвиняемого события и факты", — заключила Петренко.