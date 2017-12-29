В Петербурге обнаружен склад с наркотиками

В начале прошлой недели, в ходе широкомасштабной операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Главного следственного управления ГУ МВД России пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся хранением и сбытом наркотиков в оптовых масштабах. Изъята четверть тонны различных наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка на Удельном проспекте был выявлен гараж, в котором злоумышленники осуществляли складирование и хранение наркотических средств и психотропных веществ.

27 декабря 2017 года по указанному адресу был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято: четыре килограмма наркотического средства «гашиш», около десяти килограммов марихуаны, около пяти килограммов амфетамина, а также 260 тысяч рублей.