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В Петербурге обнаружен склад с наркотиками

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
pixabay.com
В гараже на Удельном проспекте обнаружено около 14 килограммов наркотических средств и 5 килограммов психотропных веществ.

В начале прошлой недели, в ходе широкомасштабной операции сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и Главного следственного управления ГУ МВД России пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся хранением и сбытом наркотиков в оптовых масштабах. Изъята четверть тонны различных наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска Главка на Удельном проспекте был выявлен гараж, в котором злоумышленники осуществляли складирование и хранение наркотических средств и психотропных веществ.

27 декабря 2017 года по указанному адресу был проведен обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято: четыре килограмма наркотического средства «гашиш», около десяти килограммов марихуаны, около пяти килограммов амфетамина, а также 260 тысяч рублей. 
Источник: ГУ МВД
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