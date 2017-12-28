Организатор взрыва в супермаркете попал на камеры видеонаблюдения

Piter.tv опубликовал видео, на котором виден преступник, оставивший в камере хранения “Перекрестка” на Кондратьевском самодельное взрывное устройство. Также мужчина "засветил" лицо перед камерами наблюдения.

Выяснилось, что виновником взрыва стал молодой человек. За полчаса до инцидента злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и оставил бежевый рюкзак в специальном ящике. Примечательно, что он нес его небрежно на одном плече. В самом помещении юноша пробыл недолго. В течение нескольких минут он рассматривал товар на полках, а затем вышел.

Преступника описывают как крепкого брюнета в зеленой куртке. Он заходил с капюшоном на голове. Сейчас делом занимаются представители Национального антитеррористического комитета.