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Организатор взрыва в супермаркете попал на камеры видеонаблюдения

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
Мужчина, заложивший бомбу в камеру хранения в петербургском магазине "Перекресток", попал на видеозаписи камер наблюдения.

Piter.tv опубликовал видео, на котором виден преступник, оставивший в камере хранения “Перекрестка” на Кондратьевском самодельное взрывное устройство. Также мужчина "засветил" лицо перед камерами наблюдения.

Выяснилось, что виновником взрыва стал молодой человек. За полчаса до инцидента злоумышленник зашел в магазин под видом покупателя и оставил бежевый рюкзак в специальном ящике. Примечательно, что он нес его небрежно на одном плече. В самом помещении юноша пробыл недолго. В течение нескольких минут он рассматривал товар на полках, а затем вышел.

Преступника описывают как крепкого брюнета в зеленой куртке. Он заходил с капюшоном на голове. Сейчас делом занимаются представители Национального антитеррористического комитета.
Источник: Piter.TV
Все по теме: Калининский район взрыв взрывное устройство видео
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