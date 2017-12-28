Сексуальное насилие в детском саду Московского района

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», в минувший понедельник в Следственный комитет Московского района Петербурга обратилась 32-летняя воспитательница детского сада на проспекте Космонавтов. Женщина рассказала, что в период с марта 2015 года по декабрь 2017 года парень 2001 года рождения, учащийся 1 курса колледжа метрополитена, приходя в указанный детский сад, где его мать работает воспитателем, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков.

На данный момент известно о трех жертвах юного педофила. Всем им по 4 года.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье 132, часть 4 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних).