Разбойное нападение на ломбард во Фрунзенском районе

В минувшие выходные неизвестный злоумышленник под угрозой ножа похитил имущество на 6,5 тысяч рублей и попытался похитить вещи на общую стоимость около 31 тысячи рублей из ломбарда на улице Ярослава Гашека, 8.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий спустя чуть менее чем двое суток по подозрению в данном преступлении сотрудники полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга задержали 35-летнего местного жителя, уроженца Ленинградской области. Как оказалось, мужчина ранее судим.

Подозреваемый в настоящее время находится под арестом.