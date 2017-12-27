Взрыв в супермаркете «Перекресток»

Сегодня около 18:30 часов в супермаркете «Перекресток» на Кондратьевском проспекте прогремел взрыв в камере хранения. Взрывное устройство было начинено мелкими металлическими поражающими элементами. Мощность взрывного устройства эквивалентно 200 граммам в тратиловом эквиваленте.

Пострадали 10 человек, у двоих из них серьезные ранения.

Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по статье (Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом). На месте происшествия работаю взрывотехники.