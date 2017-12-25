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» » В Приозерском районе Ленобласти задержан педофил

В Приозерском районе Ленобласти задержан педофил

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
vk.com
В Ленобласти задержан мужчина за совершение действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней

Накануне вечером в полицию Приозерского района Ленобласти обратилась 44-летняя женщина с заявлением о том, что в ночь на 24 декабря в квартире одного из домов, расположенного на Ручейковой улице в поселке Понтонное, 46-летний сожитель заявительницы совершил развратные действия в отношении ее 8-летней дочери.

В этот же день злоумышленник был задержан сотрудниками ОМВД России по Приозерскому району.

СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. 
Источник: ГУ МВД
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