В Приозерском районе Ленобласти задержан педофил

Накануне вечером в полицию Приозерского района Ленобласти обратилась 44-летняя женщина с заявлением о том, что в ночь на 24 декабря в квартире одного из домов, расположенного на Ручейковой улице в поселке Понтонное, 46-летний сожитель заявительницы совершил развратные действия в отношении ее 8-летней дочери.

В этот же день злоумышленник был задержан сотрудниками ОМВД России по Приозерскому району.

СУ СК РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 132 УК РФ. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.