Голый мужчина захватил чужую квартиру на улице Брянцева

В Петербурге неадекватный мужчина пробрался на чужой балкон на улице Брянцева и забаррикадировался. Он угрожает покончить с собой и сбрасывает на асфальт мебель. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

На улице Брянцева в 15 часов неизвестный мужчина вышел на балкон многоквартирного здания и начал привлекать внимание прохожих к себе. Нетрезвый человек матерился, сбрасывал вниз вещи с 4 этажа и обещал покончить с собой. Позже хулиган практически полностью разделся. Мобильный репортер прислал в редакцию Piter.TV видео с места ЧП. Очевидец уточнил, что дебошир проник в чужую квартиру непонятным способом.

К 15.30 к месту происшествия приехали спасатели. Как стало известно Piter.TV, они разглядели в заблокированной квартире маленького ребенка. Пока что непонятно, принадлежит ли малыш хулигану или его оставили дома хозяева квартиры. Подробности происшествия можно узнать в материале ПитерТВ.