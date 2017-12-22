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» » Голый мужчина захватил чужую квартиру на улице Брянцева

Голый мужчина захватил чужую квартиру на улице Брянцева

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
Piter.TV
В Калининском районе спасатели пытаются спасти ребенка от неадекватного мужчины, залезшего в чужую квартиру.

В Петербурге неадекватный мужчина пробрался на чужой балкон на улице Брянцева и забаррикадировался. Он угрожает покончить с собой и сбрасывает на асфальт мебель. Канал Piter.TV публикует видео с места происшествия.

На улице Брянцева в 15 часов неизвестный мужчина вышел на балкон многоквартирного здания и начал привлекать внимание прохожих к себе. Нетрезвый человек матерился, сбрасывал вниз вещи с 4 этажа и обещал покончить с собой. Позже хулиган практически полностью разделся. Мобильный репортер прислал в редакцию Piter.TV видео с места ЧП. Очевидец уточнил, что дебошир проник в чужую квартиру непонятным способом.

К 15.30 к месту происшествия приехали спасатели. Как стало известно Piter.TV, они разглядели в заблокированной квартире маленького ребенка. Пока что непонятно, принадлежит ли малыш хулигану или его оставили дома хозяева квартиры. Подробности происшествия можно узнать в материале ПитерТВ.
Источник: Piter.TV
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