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В Приморском районе задержан автоугонщик

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Автор: Станислав Котов
0
Фото:
time56.ru
В Приморском районе Петербурга задержан мужчина, который пытался совершить хищение автомобиля «Мини Купер»

Ранним утром минувшего четверга в полицию Приморского района Петербурга обратилась 32-летняя петербурженка с сообщением о том, что от дома 40 на Комендантском проспекте неизвестный злоумышленник намеревался украсть ее автомобиля «Мини Купер».

Буквально через 20 минут после сообщения сотрудники полиции по указанному адресу задержали 43-летнего неработающего гражданина по подозрению в указанном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: ГУ МВД
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