В Приморском районе задержан автоугонщик

Ранним утром минувшего четверга в полицию Приморского района Петербурга обратилась 32-летняя петербурженка с сообщением о том, что от дома 40 на Комендантском проспекте неизвестный злоумышленник намеревался украсть ее автомобиля «Мини Купер».

Буквально через 20 минут после сообщения сотрудники полиции по указанному адресу задержали 43-летнего неработающего гражданина по подозрению в указанном преступлении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.