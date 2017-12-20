В Петербурге карманники в метро обчистили иностранца

Как передает АН «Оперативное прикрытие», 19 декабря гражданин КНР вошел на станцию «Пушкинская» на 1-й «красной» линии Петербургского метро. Когда состав подъехал к перрону, иностранца у дверей зажали шестеро неизвестных, создав видимость давки. Но когда поезд стал отправляться, эти же шестеро дружно выпрыгнули из вагона обратно на перрон, придержав двери руками.

Смысл странных «телодвижений» китайцу стал понятен уже на улице, когда он вышел на поверхность со станции «Площадь Восстания». Сунув руку в карман, гость Северной столицы обнаружил, что у него пропало портмоне. В нем иностранец хранил 70 тысяч рублей, паспорт и миграционную карту.

В Петербург из Поднебесной он прибыл 18 декабря по годовой коммерческой визе, остановился на съемной квартире.