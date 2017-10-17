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В Петербурге изъяли крупную партию наркотиков

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Автор: Вадик Котов
0
Фото:
okeydoc.ru
Полицейские Петербурга задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

16 октября 2017 года у одного из домов по улице Новоселов в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 32-летний неработающий гражданин, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято наркотическое средство «героин» массой свыше 47 граммов.

В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России установлен и задержан поставщик указанного наркотического средства – 35-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. В ходе досмотра у задержанного изъято около килограмма запрещенного вещества.
Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств).
Оба подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление канала поступления изъятого наркотического средства.
Источник: ГУ МВД
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