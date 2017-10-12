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59 домов Адмиралтейского района остались без воды

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Автор: Вадик Котов
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Фото:
ПитерТВ
В Адмиралтейском районе 59 домов остались без горячей воды и отопления

Жители Адмиралтейского района остались без отопления и горячей воды. Из-за коммунальной аварии проблемы начались накануне вечером.

Со среды, 11 октября. в части домов Адмиралтейского района начало пропадать отопление и горячая вода. Вечером, ближе к полуночи, в домах на проспекте Римского-Корсакова был слабый напор горячей воды. К утру горячая вода исчезла совсем: вместо нее идет холодная ржавая вода. Кроме того, батареи стали холодными.

В Жилкомсервисе №1 Адмиралтейского района объяснили, что ситуация связана с аварией. Службы работают над устранением проблемы. Всего без отопления сидят жители 59 домов Адмиралтейского района.

"Авария общегородская. Как починят, так и включат отопление", - сказали в Жилкомсервисе №1 Адмиралтейского района.

Пока же жители района обходятся без горячей воды и отопления. К счастью, погода 12 октября выдалась хорошая.
Источник: ПитерТВ
Все по теме: Адмиралтейский район отопление коммунальная авария
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