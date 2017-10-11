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» » На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы

На "Невском проспекте" женщина упала на рельсы

0
38
Автор: Вадик Котов
0
Фото:
youtube
Появилось видео, как пассажирка упала на рельсы на станции метро "Невский проспект"

В распоряжении Piter.TV появились уникальные кадры с женщиной, которая упала на рельсы метро на станции "Невский проспект".

Петербурженка упала на рельсы на "синей" ветке, в результате чего обесточила линию метрополитена. Поезда, которые следовали по 2 линии вынуждены были приостановить движение в тоннелях.
Свидетели сообщают, что инцидент случился приблизительно в 16.35 на станции метро "Невский проспект". По их словам женщине около 50 лет. Кроме того, отмечают, что она была в алкогольном опьянении. Чтобы достать женщину на место принесли лестницу и специальное оборудование с помощью которого удалось вытащить петербурженку.

В пресс-службе петербургского метро рассказали, что специалистам пришлось снять напряжение на путях, чтобы спасти упавшую на рельсы женщину. Операция заняла три минуты. В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.
Источник: ПитерТВ
Все по теме: видео метро несчастный случай
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