Сразу два угнанных автомобиля в Петербурге нашли во дворах

Специалисты «Цезарь Сателлит» обнаружили на одной из парковок в Петербурге два угнанных автомобиля - Mazda 3 и Toyota Camry.

Тайник похищенных машин удалось найти в ходе операции по поиску Mazda 3, угнанной в Шушарах. Сотрудники компании с помощью сигнала от поискового оборудования, установленного в машине, определили, что Mazda находилась на парковке во дворе жилых домов на улице Седова. Рядом с ней была оставлена еще одна похищенная машина - Toyota Camry 2017 года выпуска.

На обоих автомобилях угонщики заменили государственные номера, при этом на Toyota также был перебит VIN-номер. Эта машина получила новые номера от разбитого автомобиля.

- Место хранения автомобилей было выбрано с учетом того, что за ними можно легко наблюдать, например, из окон ближайших домов, - считает генеральный директор петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. - Предположительно Mazda 3 должна была попасть под разборку на запчасти, а Toyota Camry пойти на перепродажу.

Невский район, где были обнаружены похищенные иномарки, входит в тройку самых популярных районов Петербурга, где автопреступники предпочитают хранить угнанные машины. На него в 2016 году приходилось 11% от всех случаев обнаружения автомобилей.