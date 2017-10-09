В Кировском районе прикрыт очередной притон для занятий проституцией

В Кировском районе Санкт-Петербурга, в квартире одного из домов на проспекте Стачек полицейские установили двух гражданок, предоставлявших интимные услуги за деньги, а также «администратора» притона.

4 октября в ходе проведения проверочных мероприятий сотрудниками Центра организации применения административного законодательства ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в одной из квартир дома 107 на проспекте Стачек выявлен притон для занятий проституцией.

В притоне полицейские обнаружили двух женщин, оказывающих сексуальные услуги за деньги, а также установили гражданку, осуществлявшую функции администратора.

Все правонарушительницы были доставлены в 64 отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) и по статье 6.12 КоАП РФ (получение дохода от занятия проституцией).