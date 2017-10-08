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Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова

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69
Автор: alfree
0
Фото:
мегаполис
Авария с тремя автомобилями произошла на набережной Макарова в Василеостровском районе Петербурга.

Вчера днём на Васильевском острове произошла массовая авария. Местом действия стала набережная Макарова, напротив дома 12. Столкнулись Volkswagen Polo, Mazda, досталось и припаркованному Ford Mondeo.

Виной всему стал Polo, водитель которого вёл себя крайне агрессивно и не соблюдал берегов.

Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной МакароваИзбегая столкновения с Mercedes ML, он зацепил поворачивавшую налево японскую машину, выбив её колесо, а затем стукнул Ford, стоящий слева.

Возможно, водитель Фольксвагена был напуган сложившейся дорожной ситуацией, и не успел адекватно на неё отреагировать.

Свидетели говорят, что Polo даже не пытался тормозить, а посему врезался в стоящую иномарку, что называется «от души».

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции. В аварии обошлось без пострадавших.
Все по теме: Васильевский остров ДТП
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