Агрессивный Рolo стал виновником массового ДТП на набережной Макарова

Вчера днём на Васильевском острове произошла массовая авария. Местом действия стала набережная Макарова, напротив дома 12. Столкнулись Volkswagen Polo, Mazda, досталось и припаркованному Ford Mondeo.

Виной всему стал Polo, водитель которого вёл себя крайне агрессивно и не соблюдал берегов.

Избегая столкновения с Mercedes ML, он зацепил поворачивавшую налево японскую машину, выбив её колесо, а затем стукнул Ford, стоящий слева.

Возможно, водитель Фольксвагена был напуган сложившейся дорожной ситуацией, и не успел адекватно на неё отреагировать.

Свидетели говорят, что Polo даже не пытался тормозить, а посему врезался в стоящую иномарку, что называется «от души».

В причинах и обстоятельствах инцидента разбирались сотрудники автоинспекции. В аварии обошлось без пострадавших.