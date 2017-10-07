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» » Без участия дьявола не обошлось

Без участия дьявола не обошлось

0
82
Автор: alfree
0
Фото:
Водитель Петербурга
В массовом ДТП на Серебристом бульваре поучаствовала машина с номером 666.

Сотрудникам ГИБДД накануне пришлось перекрывать движение по Серебристому бульвару после того, как там произошло массовое столкновение с участием трёх иномарок, одна из которых остановилась, воткнувшись в дерево.

Чёрная Audi, за рулём которой находилась беременная женщина, уходя от преследования автомобилем с номером Зверя, или же по какой-то другой причине, обгоняя Hyundai Solaris, оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Jaguar.

На месте, кроме представителей автоинспекции, были две пожарные машины и «скорые». Первую помощь беременной оказывали медики МРТ-центра, находившегося напротив места аварии.

По свидетельству очевидцев, в инциденте никто не погиб, но кого-то из участников аварии увезли на «скорой».

В обстоятельстве аварии и степени вины каждого из её участников разбирались представители ГИБДД.
Все по теме: Приморский район ДТП
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