Без участия дьявола не обошлось

Сотрудникам ГИБДД накануне пришлось перекрывать движение по Серебристому бульвару после того, как там произошло массовое столкновение с участием трёх иномарок, одна из которых остановилась, воткнувшись в дерево.

Чёрная Audi, за рулём которой находилась беременная женщина, уходя от преследования автомобилем с номером Зверя, или же по какой-то другой причине, обгоняя Hyundai Solaris, оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Jaguar.

На месте, кроме представителей автоинспекции, были две пожарные машины и «скорые». Первую помощь беременной оказывали медики МРТ-центра, находившегося напротив места аварии.

По свидетельству очевидцев, в инциденте никто не погиб, но кого-то из участников аварии увезли на «скорой».

В обстоятельстве аварии и степени вины каждого из её участников разбирались представители ГИБДД.