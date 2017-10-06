Пешеход родился в рубашке

Страшная авария случилась накануне вечером на пересечении Народной улицы и проспекта Большевиков.

Перекрёсток не поделили два автомобиля Opel – тёмный Meriva и светлый Zafira. Виновником инцидента, по общему мнению очевидцев, был водитель Meriva, со стороны КАД на большой скорости пытавшийся проскочить перекрёсток на красный свет, и врезавшийся в минивэн, начавший движение по зелёному.

Удара страшной силы избежать не удалось. Обе машины, потеряв управление, просвистели через островок безопасности, по пути срубив светофор и разметав по дороге детали ограждения, вылетели на встречную половину проезжей части, каким-то чудом миновав стоявшего на островке мужчину, который, сумев увернуться, праздновал свой второй день рождения. Даже провод от упавшего светофора не задел счастливчика.

Виновник происшествия смог выбраться из своей разбитой машины самостоятельно, а вот его оппонента на реанимобиле увезли с места происшествия без сознания. Попал в больницу на Солидарности и водитель Meriva.

На месте были все экстренные службы. Одну из разбитых машин с места ДТП увезли на эвакуаторе только в половине четвёртого утра.