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Раритетный Rolls-Royce пропал с сертоловской СТО

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП |Санкт-Петербург
Полиция Всеволожского района Ленинградской области разбирается с необычным угоном.

Винтажный белый Rolls-Royce Silver Shadow, сошедший с конвейера почти 50 лет назад, в 1968 году, и принадлежащий к той же серии, на которой ездил Джон Леннон, угнали со станции ТО в Сертолово.

На экспонатном автомобиле, который, кстати, состоит на учёте в ФСНО, как объект культурного наследия, не было регистрационных номеров, и прежде территорию станции, где его доводили до ума, он с весны 2011 года никогда не покидал.

С заявлением об угоне в воскресенье 6 августа в полицию обратился его владелецинженер, работающий в ЦНИИ «Электроприбор».

Наш земляк Дмитрий, похоже, отыскал раритетную автомашину на два дня раньше, чем его хватился владелец. Он обнаружил приметную машину на парковке перед ТРК «Атлантик Сити» на улице Савушкина в пятницу вечером, и опубликовал её фото в социальных сетях с комментарием: «обрадуйте инженера
По факту пропажи и обнаружения винтажного автомобиля полиция Всеволожского района проводит проверку.
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