В Петербурге угнанную иномарку стоимостью более 2,5 млн рублей спрятали под виадуком

Машина находилась на проспекте Энгельса под виадуком. Ее планировалось прятать в специальном «отстойнике» для угнанных автомобилей.

Mercedes-Benz угнали днем с парковки на Кадетском бульваре города Пушкина. Затем автомобиль удалось перегнать в гаражный комплекс, который находится в деревне Рапполово Всеволожского района Ленобласти. Специалисты «Цезарь Сателлит Северо-Запад» определили местонахождение машины в этом месте и выехали для ее поиска.

Так как в «отстойнике» было установлено оборудование, блокирующее сигналы от возможного поискового блока, находящегося в автомобиле, поиск необходимого гаража был затруднен. Но угонщики, заметив группу реагирования, решили скрыться вместе с машиной. По сигналу от автомобиля удалось проследить их путь – по КАД они направились на север Петербурга, где оставили иномарку под виадуком на проспекте Энгельса.

- Угнанные Mercedes-Benz традиционно пользуются спросом в странах, где хорошо налажен сервис для них, - в первую очередь, это ОАЭ, Грузия, Китай, Украина, Азербайджан, - говорит генеральный директор ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад» Василий Курсин. – Стоит отметить, что на похищенные Mercedes-Benz существует дефицит, который связан со сложной процедурой записи новых ключей в память иммобилайзера машины. Поэтому автопреступники стараются удовлетворить спрос за счет угнанных вместе со штатными ключами автомобилей.

Всеволожский район Ленобласти является наиболее популярным для хранения угнанных машин у автомобильных преступников Петербурга. По данным ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад», в 2016 году 17% автомобилей, похищенных в городе, были найдены на территории этого района.

На продаже угнанного Mercedes-Benz угонщики могли заработать порядка 2,5 млн рублей.