ДПП на Дороге Жизни оборвало две жизни

ДТП на Дороге Жизни произошло вчера 9 минут спустя после полуденного выстрела из пушки, установленной на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

У выезда с Ковалёвского кладбища тягач Freightliner непостижимым образом вылетел на встречную полосу и врезался в три легковых автомобиля.

Главный удар достался Kia Sportage, в котором ехали три женщины. Две из них погибли на месте, одну в тяжёлом состоянии доставили в палату реанимации.

Следующим препятствием на пути тягача-убийцы стал Nissan. Супружескую пару из него карета скорой помощи доставила в больницу с лёгкими травмами.

Водитель и пассажир Mercedes отделались помятым кузовом.

Как считают очевидцы, водитель большегруза в условиях стены дождя, пожелал проскочить светофор на красный, но попал в колесом в колею, заполненную водой, и вылетел на встречку, где Kia уже начал движение по зелёному.

Пробка растянулась со стороны Приютинской более чем на два с половиной километра.

Точные обстоятельства страшного инцидента предстояло установить дознавателям. По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.