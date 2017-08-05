Ты не поверишь!

Позаимствовать название у одной из популярных телепередач заставила и впрямь невероятная авария, случившаяся вчера на приснопамятной трассе «Скандинавия» около заправки «Роснефть» у поворота на Гаврилово.

До 10 часов утра оставалось не более четверти часа, когда водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, вылетел с шоссе на обочину.

Машину буквально разнесло на части, но, как видно, ангел-хранитель знал своё дело назубок: люди в этом феерическом ДТП не пострадали: пассажиров в аварийном автобусе не было, а водитель отделался незначительными ушибами и ссадинами.

На месте работали все экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента изучали сотрудники автоинспекции.