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» » Ты не поверишь!

Ты не поверишь!

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Автор: alfree
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Фото:
ivbg.ru
Серьёзная авария произошла вчера на трассе «Скандинавия» у поворота на Гаврилово (Выборгский район Ленобласти).

Позаимствовать название у одной из популярных телепередач заставила и впрямь невероятная авария, случившаяся вчера на приснопамятной трассе «Скандинавия» около заправки «Роснефть» у поворота на Гаврилово.

До 10 часов утра оставалось не более четверти часа, когда водитель микроавтобуса, не справившись с управлением, вылетел с шоссе на обочину.

Машину буквально разнесло на части, но, как видно, ангел-хранитель знал своё дело назубок: люди в этом феерическом ДТП не пострадали: пассажиров в аварийном автобусе не было, а водитель отделался незначительными ушибами и ссадинами.

На месте работали все экстренные службы. Причины и обстоятельства инцидента изучали сотрудники автоинспекции.
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