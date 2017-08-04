Смерть автомобилиста в Стрельне

После полуночи миновал час с четвертью, когда 3 августа на Петергофском шоссе в районе дома 13 в Стрельне произошла авария с автомобилем Ford Focus.

31-летний водитель иномарки тёмно-синего матового цвета, ехавший в сторону Петергофа, по невыясненным причинам съехал с асфальтового покрытия дороги и протаранил осветительную опору.

От сильного удара автомобилист получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб ещё до прибытия кареты скорой помощи. Двух его пассажиров – 30-летнего мужчину и 31-летнюю женщину в тяжёлом состоянии направили в реанимацию.

На месте были представителя всех экстренных служб.

Причины и обстоятельства аварии уточняли сотрудники автоинспекции.

Представленные ими протоколы легли в основу уголовного дела, возбуждаемого по факту смертельного ДТП.