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Смерть автомобилиста в Стрельне

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП |Санкт-Петербург
В ночь на 3 августа, примерно в 1.15 на Петергофском шоссе в Стрельне произошла авария со смертельным исходом.

После полуночи миновал час с четвертью, когда 3 августа на Петергофском шоссе в районе дома 13 в Стрельне произошла авария с автомобилем Ford Focus.

31-летний водитель иномарки тёмно-синего матового цвета, ехавший в сторону Петергофа, по невыясненным причинам съехал с асфальтового покрытия дороги и протаранил осветительную опору.

От сильного удара автомобилист получил травмы, не совместимые с жизнью, и погиб ещё до прибытия кареты скорой помощи. Двух его пассажиров30-летнего мужчину и 31-летнюю женщину в тяжёлом состоянии направили в реанимацию.

На месте были представителя всех экстренных служб.

Причины и обстоятельства аварии уточняли сотрудники автоинспекции.

Представленные ими протоколы легли в основу уголовного дела, возбуждаемого по факту смертельного ДТП.
Все по теме: Петродворцовый район ДТП мотоциклы
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