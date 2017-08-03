Висельник под путепроводом

Самоубийцы в нашем городе для сведения счётов с жизнью избирают всё более эпатирующие способы, и, похоже, как бы соревнуются в том, как совершить суицид таким образом, чтобы уходя из жизни, посильнее хлопнуть дверью.

На прошлой неделе широкий читательский резонанс вызвало самоубийство, демонстративно совершённое над железнодорожными путями неподалёку от Ладожского вокзала.

Вчера утром повешенного мужчину прохожие обнаружили под путепроводом напротив железнодорожной станции Новая Деревня.

Идентификация висельника правоохранителей, вызванных на место происшествия, не затруднила. В его карманах нашлись документы. Из них следовало, что жизнь 26-летнего приезжего из Кемеровской области в северной столице не задалась.

В прошлом у него были проблемы с законом, вылившиеся в судимость, а после отбытия наказания появились проблемы с работой и жильём – он фактически стал бомжом и в последнее время обитал в приюте для бездомных.

Тело отправили в морг, проводится полицейская проверка.