Гламурные вандалы

В День ВМФ в Санкт-Петербурге произошло нетипичное для города ЧП. Неизвестные вандалы раскрасили машину на набережной Фонтанки в розовый цвет.

На набережной Фонтанки в День ВМФ была замечена странная машина. На иномарке неизвестные крупными буквами написали "С Днем ВМФ" и "ВМФ за флот". При этом хулиганы использовали краску для граффити розового цвета. Кроме букв на корпусе автомобиля были нарисованы другие неразборчивые каракули.

Фото с места происшествия появилось на просторах Сети на следующий день. Автор снимка уверяет, что сделал его именно 30 июля 2017 года. Он же пишет, что не видел момента вандализма, и не знает, кому принадлежит машина. Можно предположить, что надпись "по пьяному делу" сделали сами моряки на радостях от праздника. Однако, скорее всего, перед нами случай обыкновенного подросткового вандализма. Можно также предположить, что хозяин иномарки нарушил правила парковки и был наказан за это другими водителями.