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Смертельная авария в Янино

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Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП |Санкт-Петербург
Страшная авария произошла во Всеволожском районе утром 31 июля. Погибли два человека, еще один попал в больницу.

Последний день июля стал последним днём в жизни водителя и пассажира автомобиля Volkswagen Passat, лоб в лоб столкнувшихся с «ГАЗелью» близ посёлка Янино во Всеволожском районе.

К месту происшествия по дороге между Колтушами и Янино прибыли все экстренные службы, но помощь врачей из «скорой помощи» понадобилась только получившему среднетяжёлые ранения 26-летнему водителю фургона: мужчины 1984 и 1981 годов рождения в немецкой машине, расплющенной в лепёшку, погибли в момент столкновения.

По факту инцидента с гибелью двух человек проводится проверка. Протоколы дознавателей лягут в основу возбуждаемого уголовного дела.
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ДТП
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