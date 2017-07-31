Смертельная авария в Янино

Последний день июля стал последним днём в жизни водителя и пассажира автомобиля Volkswagen Passat, лоб в лоб столкнувшихся с «ГАЗелью» близ посёлка Янино во Всеволожском районе.

К месту происшествия по дороге между Колтушами и Янино прибыли все экстренные службы, но помощь врачей из «скорой помощи» понадобилась только получившему среднетяжёлые ранения 26-летнему водителю фургона: мужчины 1984 и 1981 годов рождения в немецкой машине, расплющенной в лепёшку, погибли в момент столкновения.

По факту инцидента с гибелью двух человек проводится проверка. Протоколы дознавателей лягут в основу возбуждаемого уголовного дела.