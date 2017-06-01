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» » ДТП на перекрёстке Просвещения и Ольги Форш

ДТП на перекрёстке Просвещения и Ольги Форш

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0
Автор: alfree
0
Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Вчера вечером на пересечении проспекта Просвещения с улицей Ольги Форш «Honda CR-V не разъехалась с «Жигулями» ВАЗ-2104.

Вчера вечером на перекрёстке у универсама «Северный» произошло серьёзное ДТП с участием автоледи на «Honda CR-V и отечественной легковушкой «Жигули» «ВАЗ-2104».

По словам участника аварии, дама не только грубо нарушила правила, но и категорически отказалась признать свою неправоту, и теперь для того чтобы установить истину, придётся искать записи с камер видеонаблюдения.

В результате ДТП «четвёрка» лишилась «морды», а «японка» задом снесла ограждения, у обеих машин выбило стёкла.

Водитель «четвёрки» рассказывал, что ехал на зелёный прямо, когда женщина, выполняя левый поворот, не пропустила встречный транспорт, после чего он сломал рулевую колонку, разбил лобовое стекло и очутился на асфальте.

В обстоятельствах аварии разбирались сотрудники ГИБДД, им же предстояло установить степень вины каждого из участников столкновения.
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