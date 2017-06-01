И снова о пироманах

Если «Питерец.ру» уже довольно давно не писал об автомобильных пожарах, ставших следствием деятельности пироманов, это не значит, что таких происшествий в городе стало меньше.

Нет, число завистников и шантажистов в городе не убавилось. Автоподжоги в Северной столице по-прежнему происходят с пугающей регулярностью, просто необходимо освещать все грани криминальной жизни Петербурга, а лимит статей в разделе «Происшествия» не позволяет уделять этой теме должного внимания.

Из ряда вон выходящий пожар, в котором пострадали четыре автомашины, произошёл сегодня спустя три часа после полуночного боя курантов в Приморском районе. Люди, проживающие в дом 39/2 по Богатырскому проспекту, среди ночи были разбужены завыванием сирен сигнализаций и хлопками взрывов.

Весь переполох случился из-за того, что неизвестный злоумышленник поджог Toyota Land Cruiser, принадлежащий нашей землячке 1982 года рождения. Огонь перекинулся на припаркованные рядом Mazda CX5, «ГАЗ» и Kia.

Когда к месту происшествия подъехали пожарные, японский внедорожник выгорел полностью, остальные автомобили обгорели в разной степени. Их владельцам предстоит решать, осуществлять ли дорогостоящий ремонт, или же покупать новые авто.

Пожарные эксперты были единодушны – возгорание было следствием поджога. Сейчас полиция просматривает записи видеокамер, установленных на окрестных зданиях в надежде установить личность поджигателя.