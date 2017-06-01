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» » И снова о пироманах

И снова о пироманах

0
43
Автор: alfree
0
Фото:
google.com
Массовый пожар, произошедший ночью 31 мая на Богатырском проспекте, был следствием поджога.

Если «Питерец.ру» уже довольно давно не писал об автомобильных пожарах, ставших следствием деятельности пироманов, это не значит, что таких происшествий в городе стало меньше.

Нет, число завистников и шантажистов в городе не убавилось. Автоподжоги в Северной столице по-прежнему происходят с пугающей регулярностью, просто необходимо освещать все грани криминальной жизни Петербурга, а лимит статей в разделе «Происшествия» не позволяет уделять этой теме должного внимания.

Из ряда вон выходящий пожар, в котором пострадали четыре автомашины, произошёл сегодня спустя три часа после полуночного боя курантов в Приморском районе. Люди, проживающие в дом 39/2 по Богатырскому проспекту, среди ночи были разбужены завыванием сирен сигнализаций и хлопками взрывов.

Весь переполох случился из-за того, что неизвестный злоумышленник поджог Toyota Land Cruiser, принадлежащий нашей землячке 1982 года рождения. Огонь перекинулся на припаркованные рядом Mazda CX5, «ГАЗ» и Kia.

Когда к месту происшествия подъехали пожарные, японский внедорожник выгорел полностью, остальные автомобили обгорели в разной степени. Их владельцам предстоит решать, осуществлять ли дорогостоящий ремонт, или же покупать новые авто.

Пожарные эксперты были единодушны – возгорание было следствием поджога. Сейчас полиция просматривает записи видеокамер, установленных на окрестных зданиях в надежде установить личность поджигателя.
Все по теме: Приморский район пожар поджог автомобиль
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