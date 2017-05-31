Крупный пожар на площади Растрелли

В 9:17 после сообщения о возгорании к месту пересечения Шпалерной улицы и Таврического переулка, включив сирены и проблесковые маячки, одна за другой спешили семь пожарных машин.

Воспламенился строительный мусор в подвале дома на площади Растрелли, 2, где проводились строительные работы, и пламя охватило уже восемь десятков квадратных метров помещения.

Огнеборцы через десять минут после прибытия из-за того, что огонь угрожал распространением, присвоили пожару повышенный номер сложности 1-БИС, и эвакуировали из здания, где находится НИИРТ, офис «Банка России» и ряд других организаций, в общей сложности полсотни человек.

Спустя некоторое время огонь был локализован, а потом и вовсе потушен, и спасатели разъехались к местам своей постоянной дислокации.

Всего в тушении пожара принимали участие 30 человек из личного состава МЧС.

Сведений о пострадавших не поступало.