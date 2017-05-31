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Массовое побоище на углу Просвещения и Брянцева

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
Массовая авария произошла минувшим вечером на пересечении проспекта Просвещения и улицы Брянцева.

На часах было около 22 часов, когда при плотном движении владелец Mazda, у которого по каким-то причинам сдали нервы или произошло мгновенное помрачение сознания, резко стартанул от светофора.

Не догадываясь, что следующий автоматический регулировщик находится буквально через сотню метров, он со всей силы протаранил впереди идущий Mercedes, который, в свою очередь, покалечил ещё как минимум, две машины.

Грохот стоял такой сильный, что заглушил визг тормозов, или же его вообще не было.

Очевидцы происшествия отмечают, что ранее уже видели этот автомобиль на проспекте Просвещения. Якобы, его водитель сильно куда-то торопился и «играл в шашки» на дороге, ежесекундно перестраиваясь из ряда в ряд, и надеясь выгадать мизерное преимущество в очерёдности проезда.

Очередной манёвр, приведший к массовой аварии, был попросту глуп и неадекватен.

На месте инцидента присутствовали все экстренные службы, включая «скорую» и пожарных.

Обстоятельства ДТП выясняли сотрудники автоинспекции.
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