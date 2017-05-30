Тоска дорожная, железная…

За истекшие сутки на железнодорожных переездах произошло два серьёзных дорожно-транспортных происшествия, и оба – в Гатчинском районе.

Накануне у деревни Большево на нерегулируемый железнодорожный переезд перегона Дружная Горка – Куровицы вылетел «ВАЗ-2114», водитель которого не озаботился своей безопасностью, и в результате столкнулся с электричкой. Получив травмы средней степени тяжести, он попал в Гатчинскую ЦРБ.

Уже сегодня в половине четвёртого ночи ещё один водитель нарушил правила проезда железнодорожных переездов.

25-летний водитель Volkswagen Passat на глазах дежурной по переезду на большой скорости не сумел притормозить перед поднявшимися металлическими ограждениями при пересечении улицы Чехова железнодорожными путями перегона «Верево – Гатчина – Варшавская».

В результате был сбит светофор, а автомобиль нарушителя перевернулся.

Видно, на страже лихача надёжно стоял его Ангел-хранитель. Поезда во время инцидента на путях не было. Водитель не только сумел самостоятельно выбраться из разбитой в хлам автомашины, но и отказался от медицинской помощи, отделавшись лишь ушибами.

Кстати, от медицинского освидетельствования он тоже отказался, что наводит на подозрения, что в момент ДТП он был не вполне трезв.