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» » В ДТП на пересечении Савушкина и Туристской пострадал младенец

В ДТП на пересечении Савушкина и Туристской пострадал младенец

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Автор: alfree
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Фото:
ДТП и ЧП | Петербург
В Приморском районе результате столкновения двух иномарок пострадали три человека, и в их числе пятимесячный младенец. 

Сегодня в Приморском районе примерно в половине девятого утра на перекрёстке улиц Савушкина и Туристской девушка на Mercedes протаранила не пропустивший её Volkswagen Golf.

Последствия аварии были ужасны. В «Гольфе», управляемом водителем 1989 года рождения, ехали двое пожилых людей и мать с пятимесячным младенцем в детском кресле. Удар пришёлся в бочину Golf, как раз в сторону детского сиденья. Серьёзно пострадали водитель, молодая мать, а главноеребёнок, которого пришлось вырезать из изуродованного салона.

Ужасно было смотреть на страдания матери, рвавшейся к своему ребёнку, но её сдерживали спасатели, объяснявшие, что малышу может быть хуже, пока его не освободят из железных объятий его специалисты.

Как ни странно, но автоледи в Mercedes отделалась только сильным стрессом.

Прибывшие медики из скорой помощи забрали всех троих в лечебные учреждения в состоянии средней тяжести.

Причины и обстоятельства инцидента выясняли сотрудники автоинспекции
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